Radar – Halász Bence - 400 kg terhelést kell kibírni a dobás pillanatában + videó

Megosztás itt:

Mindössze néhány nap és kezdődnek a XXXIII. nyári olimpiai játékok. Halász Bence pedig az utolsó simításokat végzi, rendületlenül áll újra és újra dobókörbe. Higgyék el, embert próbáló teljesítmény, mindjárt látni fogják.

Szombathelyen járunk, Magyarország legrégebbi városában. Időszámítás előtt 45-ben alapították a rómaiak, sokáig Savariának hívták, de a nyugat királynőjének is nevezik. Látnivalói közé tartozik a többi közt a Székesegyház, a Fő tér, vagy éppen a Csónakázó tó.

Halász Bence kalapácsvető: "Halász Bence vagyok, kétszeres világbajnoki bronzérmes és kétszeres Európa bajnoki ezüstérmes kalapácsvető. Nekem is szurkoljátok a Párizsi olimpián. Édesapám is dobóatléta volt, többszörös felnőtt, válogatott gerelyhajító mondhatjuk úgy, hogy kicsit viccesen, hogy én kényszerből kezdtem el, hiszen én, ha bár addig is sportoltam, de édesapám vitt le igazából az atlétika pályára. És igazából nagyon gyorsan megszerettem, mert egy rendkívül jó közösség volt, és elég hamar is jöttek az eredmények."

Ez még Kiskunhalason volt, innen került a szombathelyi Dobó SE-be. Aminek az alapjait Németh Pál rakta le és vezetésével az ország egyik legeredményesebb klubja lett. Tanítványai sorra nyerték a világ- és Európa-bajnoki érmeket. Bár már nem élhette meg, Pars Krisztián 2012-ben olimpiai bajnok lett. A dobópápa kivételes munkáját két fia, László és Zsolt edzőként viszik tovább. Emlékét számos fotó, ereklye és egy mellszobor is őrzi a pályán.