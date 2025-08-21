Radar – Halálos szendvics – botulizmus ölt Olaszországban + videó

Megosztás itt:

Nem is gondolná az ember, hogy egy ínycsiklandó, olasz szendvics veszélyt is rejthet. A dél-olaszországi Diamante tengerparti városában két ember életét követelte egy hasonló kolbászos-zöldséges finomság. A halál okozója egy ritka, de rendkívül veszélyes betegség, a botulizmus.

Az első áldozat egy 52 éves férfi, aki családjával nyaralt Calabria partjainál, amikor a étel elfogyasztása után rosszul lett és nem sikerült megmenteni az életét. Néhány nappal később egy 45 éves nő is belehalt a mérgezésbe, aki ugyanabból a paniniből vásárolt. Rajtuk kívül 14 beteget szállítottak kórházba. Jelenleg stabil állapotban, megfigyelés alatt tartják őket és készen állnak a botulizmus elleni szérum beadására, ha az állapotuk romlana.

A hatósági vizsgálatok szerint a problémás összetevő a cime di rapa volt. Ez a tarlórépa levele nevű, brokkolira emlékeztető növény a dél-olasz konyha egyik jellegzetes alapanyaga. Lehet tésztaszószok, köretek összetevője, vagy épp élelmiszerboltban is kapható szendvicsekbe is kerülhet.

A botulizmust, a Clostridium botulinum nevű baktérium által termelt toxin váltja ki. Leggyakrabban házi disznóvágáskor készült élelmiszerekben fordul elő, innen ered a „kolbászmérgezés” elnevezés. Az idegrendszert és a légzőizmokat bénítja. A tünetek 12–36 órán belül, de akár napokkal később is jelentkezhetnek, kezdetben émelygés és gyomorpanaszok, majd látászavar, nyelési nehézségek és izomgyengeség.