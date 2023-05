Radar - Halálos áldozatai is vannak az olaszországi áradásoknak

Megosztás itt:

Drámai éjszakán van túl Olaszország. Emília-Romagna tartományban a heves esőzések következtében tizennégy folyó tért ki a medréből, melyek elöntötték a környező településeket. A helyi katasztrófavédők gumicsónakok segítségével mentik ki a bajba esett embereket otthonaikból. Emellett búvárok is segítik a kutatómunkát. Az eddigi információk szerint hárman veszették életüket, négy embert eltűntnek nyilvánítottak és csaknem ötezer főt evakuáltak az áradások miatt, a helyzet pedig továbbra is kritikus.

A súlyos esőzések miatt a hétvégéi Emília-Romagniai Forma 1-es Nagydíj is elmarad.

Itt a Santerno folyó áradása okoz súlyos problémát. Ezen a felvételen például a közeli vízerőmű egyik óriási turbinacsavarja sodródott nagy sebességgel a vízen.

A helyi hatóságok kedden szólították fel a gyorsaságiautós-világbajnokság már helyszínen tartózkodó dolgozóit, hogy elővigyázatosságból hagyják el a területet.

Mivel a pályán, a bokszutcában és a környező utakon továbbra is áll a víz, így szerdán Olaszország miniszterelnök helyettese, Matteo Salvini arra szólította fel a Forma-1 vezetőit, hogy töröljék az eseményt, amit később a vezetőség elfogadott.

Míg a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny pénteki, 13. szakaszát a lavinaveszély miatt lerövidítették és a mezőny nem teker fel az idei kiírás legmagasabb hegyére, a 2469 méteres Szent Bernát-hágóra.

Figyelmeztetést adtak ki Ravenna, Modena, Ferrara területén is. Felszólították a lakosokat, hogy aki teheti, hagyja el alacsonyan fekvő otthonát, mivel az éjszaka a folyók tetőzésétől tartanak. Az iskolák szerdán is zárva tartanak. Az Adriai-tenger menti vasúti forgalom akadozik, egyes szakaszokon nem is működik.

A rossz idő nehézségeket okoz Abruzzóban, Pescara város térségében, valamint Veneto régióban is. Velencében működésbe lépett egy mobil zsiliprendszer a tengeri ár visszatartása érdekében.