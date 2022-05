Megosztás itt:

A harcok elől menekülők száma már 6 és fél millióra tehető, igaz egyre többen térnek vissza a lakóhelyükre. A világ gazdasága is megsínyli az orosz-ukrán összecsapást, hiszen e két területről érkezik a gabona. A háború miatt már Afrika is szenved, ahonnan több európai ország is elvonta az eddig érkező adományokat, azért, hogy az ukrán menekülteket ellássák.