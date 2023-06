Radar - Gyümölcsök vákuum alatt

Megosztás itt:

Ha röviden, tömören kellene meghatározni a biofilizált gyümölcsök fogalmát, akkor ez maga a friss gyümölcs, csak víz nélkül. Ráadásul hosszútávon eltartható, a minőségét megőrzi, így nem kell attól tartani, hogy megromlik.

100%-ban természetes, vegán, hozzáadott cukor nem tartalmaz és rostokban gazdag. Ezek az ismertető jelei a biofilizált gyümölcsöknek.

Fontos, hogy a tálcára úgy kerüljenek a gyümölcsök, hogy azok ne érjenek össze. Így lehet elkerülni, hogy megégjenek. A szárítóba most 20 kiló epret készítettünk be, de végül csak 2 kiló biofilizált gyümölcs kerül ki a gépből. Ennek az az oka, hogy - mint a legtöbb gyümölcsnek -, így az epernek is a 90% víz, ami elforr belőle az eljárás során.