Radar – Gyógyíthatatlan, vagy megfizethetetlen? - harc az izomsorvadással + videó

Gyerekkorában eleinte csak lassabbnak tűnt a többieknél, kicsit ügyetlenebbnek a focipályán. Hatéves korában azonban kiderült: egy súlyos, örökletes betegségben szenved, amitől az izmai folyamatosan sorvadnak. A folyamat a szívizmot és a tüdő mozgatásáért felelős izmokat is érinti. A halálos diagnózis híre villámcsapásként érte a családot.

A vizsgálatok során kiderült, hogy Levi genetikai állapota a Duchenne- és a Becker-féle izomdisztrófia határán van. Ez némi reményt adott, hiszen a Becker lefolyása lassabb, mint a Duchenne-é. Így Levente, bár nehézkesen, de végigjárta az általános iskolát, majd szép eredménnyel végezte el a gimnáziumot és a Budapesti Gazdasági Egyetem kommunikáció- és médiaszakát. Angolból felsőfokú nyelvvizsgát szerzett, közben pedig fegyelmezetten végezte a napi gyógytornát, úszott, biciklizett, és soha nem engedte, hogy úrrá legyen rajta a kétségbeesés. Még nem is olyan régen 500 métert is meg tudott tenni gyalog, ám tavaly nyáron állapota hirtelen romlani kezdett.