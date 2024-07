Radar – Gyakorlati eredmények várhatóak a magyar rákgyógyításban + videó

Megosztás itt:

Egy országos onkológiai intézetnek a gyógyítás mellett legfontosabb tevékenysége a kutatás, azonban ez a betegek számára általában misztérium, ők már csak a végeredménnyel találkoznak valamilyen diagnosztikai módszer vagy gyógymód formájában.

Állandóan folyik a kutatás a nemzeti laborokban, azonban csak akkor születhetnek előremutató eredmények, ha egymást kiegészítve közös célokon munkálkodnak, amely most már realitássá vált a kutatócsapatok számára.

Dr. Nagy Péter, az intézet tudományos igazgatója: "A magyar kormány néhány éve elkezdte kiemelten támogatni a úgynevezett nemzeti laboratóriumokat, amiből jelenleg 26 működik. Egy ilyen nemzeti laboratórium, a Nemzeti Tumorbiológiai Laboratórium dolgozik nálunk, illetve a Hunrennek a Természettudományi Központjában pedig van egy másik nemzeti laboratórium, és a két intézetnek a nemzeti laboratóriumok közötti kutatási együttműködést szignáltuk néhány hete. Összekötve egy tudományos előadássorozattal, ahol most a TTK mutatkozott be nálunk, és összel ezt viszonozva majd az Onkológiaintézet kutatási projektjait mutatjuk be a Hunren TTK-nak a nemzeti laborjával."

Dr. Nagy Péter, az intézet tudományos igazgatója elárulta, hogy az itt folyó eddigi kutatómunka eredményeként lehetséges gyógyszercélpontokat, rosszul működő fehérjéket is azonosítottak.