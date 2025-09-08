Radar - Guinness-rekordot állított fel Jászberényi Márk + videó
2025. szeptember 08., hétfő 18:30
| Hír TV
A leghosszabb távlövés este néven kerül be a csúcsteljesítmények közé, mivel naplemente után került sor az öt lövésből álló kísérletre. Két elrontott lövés után, hogyan lehet mégis a célba találni? Ezt most Önöknek is megmutatjuk.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Idén is képviselte hazánkat magyar gimnazista a világ egyik legnagyobb jégtörő hajóján tartott a Tudás jégtörője expedíción. Dezsér Enikő 15 évesen nyerte meg azt a versenyt, aminek főnyereménye egy hajókirándulás volt az Északi-sarkra.
A Magyar Tudományos Akadémia doktora, Széchenyi-díjas egyetemi tanár, a Magyarságkutató Intézet tiszteletbeli elnöke, az Emberi erőforrások korábbi minisztere, akinek hiánya nem szűnő űrt tölt mostantól be a magyar közéletben.
A titok az időjárásban rejlik, de a jó minőségű liszt előállításához elengedhetetlen a szakértelem és a technológia fejlődése. Stábunk a Kunszentmiklósi malomban járt, ahol kiderült, hogyan dolgozzák fel az idei aratást, hogy prémium liszt kerüljön a boltok polcaira!