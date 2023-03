Megosztás itt:

Ha sétáltak már a Budai Vár utcáin, akár hétköznapokon is találkozhattak huszárokkal, hiszen ők teljesítenek járőrszolgálatot a történelmi negyedben, de különleges alkalmakkor, például az állami protokoll eseményeken is ott vannak, ők adják a díszkíséretet. Egy különleges gyakorlatra visszük most el önöket. Jöjjenek velünk és megmutatjuk, milyen a modern huszárok élete.

HírTV