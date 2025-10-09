Radar – Gratulálunk, Krasznahorkai László + videó

Megosztás itt:

Kertész Imre után két évtizeddel ismét egy magyar irodalmi Nobel díjast köszönhetünk, Krasznahorkai László író személyében.

Krasznahorkai László neve egyértelműen a Sátántangó című művéből készített film után vált ismertté. Az ikonikus filmet, Tarr Béla rendezte 1994-ben.

Tarr későbbi filmjeinek is sokszor irodalmi alapjai voltak Krasznahorkai regényei, novellái. Ilyenek a Kárhozat, Az utolsó hajó, Háború és Háború, Werckmeister harmóniák, A londoni férfi, A torinói ló.

Pár órával ez előtt jelentette be a svéd akadémia az irodalmi Nobel-díjat.

Krasznahorkai László 2015-ben elnyerte a rangos Nemzetközi Man Booker-díjat is.

Az irodalmi Nobel várományosaival a fogadóirodák is foglalkoznak. Krasznahorkait már évek óta a Nobel-díj esélyesei közé emelték.