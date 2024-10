Radar – Géppisztollyal is pontosan + videó

Megosztás itt:

Csomán János lőkiképző, Komárom Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság: "A rendőrségnél az elmúlt években egy elég nagy szabású átfegyverzés történt. Az 50-60 éves fegyvereket cserélték. Tehát most gyakorlatilag a kor követelményének megfelelő fegyverekkel kerültek felszerelésre a srácok."

A fegyverek emberi élet kioltására alkalmasak, ezért az egyenruhásoknak is alapos kiképzésen kell átesniük, mielőtt kivihetnék az utcára.

Csomán János lőkiképző, Komárom Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság: "Mindenféleképpen van egy elméleti képzés, teljesen minden, milyen fegyverről beszélünk. Egy elméleti képzés, ahol a hatásadatokat, műszaki paramétereket meg kell tanulja a felhasználó. Ezt követően van egy száraz gyakorlás, amikor lőszer nélkül a mozdulatokat el kell sajátítania. Majd pedig amennyiben a rendszerbe új fegyver kerül, akkor van egy vizsgalövészet is. Ugye most elég sok új fegyver került a rendszerbe, úgyhogy gyakorlatilag most így végig zongoráznánk a srácok. Tehát az elmélet, száraz gyakorlás, illetve az éleslövészeti vizsgafeladatok is bevetésre kerültek. Aki meg tudja lőni azokat a szinteket, ami ugye az elvárás, azok birtokolhatják ezeket az eszközöket, őket, és vihetik ki magukkal szolgálatban."

A lőkiképző szerint sok ügyes fiatal rendőr van, akik jó lövészek lehetnek.