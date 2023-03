Radar - Négy földrészen óvónőként

A világot nemcsak üzleti úton lehet bejárni, hanem óvónőként is. Ezt bizonyítja Kicsi Csilla, aki négy földrészen szerzett tapasztalatait osztja meg abban a könyvben, amelynek megjelenését a Magyar Művészeti Akadémia is támogatta A csángó népművészet is szerepet kap a könyvben, hogy miként az a következőkből kiderül.