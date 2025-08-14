Radar – Főszerepben az étolaj + videó

Megosztás itt:

A közép-amerikai Honduras egyik városában a Sustenta Honduras civil szervezet egy újrahasznosítási kezdeményezést indított el, melynek célja a környezetvédelem és a körforgásos gazdálkodás népszerűsítése.

Hondurason rendkívül népszerűek a forró olajban sült ételek. Nagy mennyiségben készül sült csirke és sült banán, és néha nem tudjuk mi történik az elhasznált olajjal. Gyakran végtelenszer újrahasznosítják, ami viszont káros lehet az egészségre, vagy pedig a környezetünket és vízforrásainkat szennyező módon szabadulnak meg tőle.