Radar – Forradalom, vesekő és lavina nehezítette Klein Dávidékat

Megosztás itt:

Nem pont erre számított a két hegymászó. Szerencsére azonban hamar elhárult az akadály és eljutottak az alaptáborba. Klein Dávid már négy nyolcezres csúcson állt korábban, mindegyiken oxigénpalack és magashegyi teherhordó segítsége nélkül. Nagy Márton ezzel szemben „új generációs” hegymászó, nem rendelkezett még hasonló tapasztalatokkal.

A csúcs elérését ezúttal is oxigénpalack használata és magashegyi teherhordók segítsége nélkül tervezték, hiszen egy nyolcezer méter feletti hegy esetében a kihívás jelentős része abból fakad, hogy ebben a magasságban a légkör ritka, így a szervezet számára jóval kevesebb oxigén áll rendelkezésére. A 8000 feletti szakaszt egyenesen halálzónának is hívják.

Teljes riport: