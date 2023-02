Radar - Fontos az energiaszuverenitás

Megosztás itt:

Amikor hazaérünk, felkapcsoljuk a lámpát, télen kicsit magasabb hőfokra állítjuk a fűtést, és vacsorát is főzünk. Minden működik, van áram és gáz is. A legtermészetesebb mozdulatok ezek. De az áram és a gáz egy részét is importálja az ország - az áruk pedig a világpiaci helyzettől függ.

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője szerint fontos lenne, hogy Magyarország minél inkább függetlenné váljon, és az energia szempontjából önellátó legyen.

Szakítani kell azzal a sztereotípiával, amit óvodától kezdve sulykolják belénk, hogy Magyarország szegény energiahordozókban, és szegény ásványi anyagokban. Ez ugyanis egyáltalán nem igaz

- állítja a szakértő.

Van földgázunk is, több mint 70 milliárd köbméter, erről tudunk, de biztos vagyok benne, hogy további kutatásokkal nagyobb mennyiség is található még ezen kívül.

Ezen kívül barnaszénből és lignitből is nagyon sok található Magyarországon.

Toldi Ottó szerint Paks 2 megépítése is elengedhetetlen.

A megújuló energia hasznosításában is több lehetőségünk van: az ország gazdag napenergia-, szél- és a geotermikus energiában is.