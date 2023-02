Radar - Fontos az energiafüggetlenség

Megosztás itt:

Szerinte Magyarország függetlenné válhat az energia szempontjából - tehát az ország meg tudná termelni magának azt az energiát, amit fel is használ. Ha sikerülne elérni az ország energiaszuverenitását, nem függenénk a világ piaci-, politikai- és gazdasági helyzetétől.

Amikor hazaérünk, felkapcsoljuk a lámpát, télen kicsit magasabb hőfokra állítjuk a fűtést, és vacsorát is főzünk. Minden működik, van áram és gáz is. A legtermészetesebb mozdulatok ezek. De az áram és a gáz egy részét is importálja az ország - az áruk pedig a világpiaci helyzettől függ.

Toldi Ottó, a Klímapolitikai Intézet kutatásvezetője szerint fontos lenne, hogy Magyarország minél inkább függetlenné váljon, és az energia szempontjából önellátó legyen.

- Hogy ha ennél lényegesen nagyobb lenne a felhasználás, akkor is több száz évre elegendő készletünk van. Az a sztereotípia, hogy ezt nem lehet ma környezetvédelmileg és klímavédelmileg elfogadható módon alkalmazni. De itt is szakítani kell a dogmákkal. igenis vannak olyan technológiák, amiknek a révén a lignitet és a barnaszenet is környezetbarát módon lehet alkalmazni. Ez egy politikai döntés kérdése, hogy akarunk-e hosszú távon a saját energiahordozókra építeni, mert ha igen, akkor a mátrai erőművet minimum egy nagyon alapos alaptól a tetőig mély felújításon kell átvinni, ezzel eleve nő a hatékonysága, sé csökken a kibocsátása - mondta Toldi Ottó.