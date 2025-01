Radar – Folytatódik a tűzvész Kaliforniában + videó

Megosztás itt:

Bár a rendkívüli erdőtűz veszélyre figyelmeztető vörös riasztás szerdán késő este visszavonták Los Angeles területén, a száraz és szeles időjárás csak rövid időre engedi fellélegezni a helyieket.

Már 25-re emelkedett az áldozatok száma és körülbelül 40 ezer hektár terület égett le, ami Szombathely méretével egyenlő. Továbbá több százezer embert kellett evakuálni otthonából.

Több ezer tűzoltó küzd fáradhatatlanul a tűzzel, még a börtönbüntetésüket töltő tűzoltókat is kivezényelték, de a szél továbbra is a tűz oldalán áll. Gavin Newsom, Kalifornia kormányzója szerint ez lehet az Amerikai Egyesült Államok történetének legpusztítóbb természeti katasztrófája, sőt az anyagi károkat tekintve már most ez a legköltségesebb tűzvész.