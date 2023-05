Radar – Folytatódik a HUMDA utánpótlás-nevelési programja

Megosztás itt:

Huszonkilenc versenyzővel folytatódhat a HUMDA tehetséggondozási programja. Tavaly júniusban jelentették be először azokat a fiatalokat, akiknek a karrierjét anyagilag és szakmailag is támogatni tudják. Idén új névvel, Hungarian Motorsport Akadémia néven folytatják tovább a programot, és hat új versenyzőt is bemutattak.

A HUMDA 2022-ben több mint száz tehetséges versenyző képességét mérte fel. A versenypályákon már elért eredmények mellett többek között a vezetéstechnikát, valamint a fizikai- és mentális alkalmasságot is vizsgálva állították össze a Hungarian Motorsport Akadémia végső névsorát. Majd 2023-ban volt, aki kikerült a tehetséggondozási programból, hat új fiatal viszont megkapta a lehetőséget, hogy bizonyítson.

A támogatás célja nem az, hogy teljesen egészében fedezze egy szezon költségvetését, hanem kiegészítést jelent a már meglévő büdzséhez, amelyet jellemzően családi vagy szponzori támogatással teremtenek elő a fiatalok. Az autó- és motorsportok hatalmas költségekkel járnak. Már maga az utazás, a szállás, a nevezési díjak is megterhelőek anyagilag, de például egy ralliautó abroncsa 30 kilométerenként elkopik.

A HUMDA egyik alapvető célkitűzése a hazai autó- és motorsport népszerűsítése, fejlesztése, a tehetséges, illetve eredményes sportolók karrierjének támogatása és előremozdítása. A tervek között szerepel, hogy a fiatalok kommunikációs készségét fejlesszék, valamint a mentális állapotukat szakemberek segítségével felmérjék.