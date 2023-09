Radar - Fiatalon a labda bűvészetében

Megosztás itt:

A freestyle labdarúgás viszonylag fiatal sport, melynek kezdetei az 1990-es és 2000-es évekig nyúlnak vissza. Egyes elméletek szerint, a legendás argentin klasszis, Diego Maradonától, mások szerint a holland utcákon tartott street fociból, vagy brazil tengerparti fociból indult útjára a sport.

Valószínűleg ezeknek keveredéséből alakult ki a freestyle foci. Magyarországon 2004-ben terjedt el. És hogy milyen speciális felszerelés kell hozzá? Igazából az Isten adta tehetségen kívül egy kényelmes cipő.

Molnár Márk 2017-ben 3-ik lett az oroszországi világbajnokságon, 2022-ben és 2023-ban magyar bajnoki címet zsebelt be, úgyhogy nem kell félnie, hogy a fiatal menyecskék is felfigyelnek majd rá. Egy nap neki általában hat óra alvással, a többi munkával és végtelen sok gyakorlással telik. Meg is van a gyümölcse.

A teljes riport: