Radar – Felelősségteljesen a Dunán

A Dunán, ahol tiltó rendelkezés nem korlátozza, ott lehet fürödni. Ilyen tiltó rendelkezés lehet például városok, területek, korlátozott látási viszonyok között vagy határvízen. Ilyen területeken, valamint természetesen műtárgyak, illetve egyéb olyan építkezések, hidak környékén sem lehet fürdeni.



A Duna magyarországi szakaszán 22 kifejezetten fürdőzésre kijelölt strand várja a lazítani vágyókat. A többi közt Győrben, Zebegényben, Nagymaroson, de Budapesten is található 2 ilyen szakasz, a Római parton és a Kopaszi-gáton. Itt a mély víz határát táblák, bóják jelölik. Vannak kijelölt fürdőhelyek, az emberek többsége egy idő után bátrabbá válik. És ez a legnagyobb probléma. Nem félni kell a víztől, hanem tisztelni.



Amennyiben bajban lévő embert látunk a vízben, rögtön tárcsázzuk a 112-es segélyhívót! Ne kockáztassuk a saját életünket! Fontos, hogy minél több és pontosabb információt adjunk a központnak. Akkor is, ha hídról, vagy hajóról ugrott be valaki.



Ilyenkor az is fontos, hogy mi elkezdünk számolni, mert a víznek van sodrása, hogy hova érkezik akit keresünk. Megtaláltuk az embert, kommunikáltunk vele, bevettük a hajóba, és akkor már rögtön át is adtuk az Országos Mentőszolgálatnak – mondta Válóczi Tamás főtörzszászlós, aki már többször mentett életet.