Radar – Fekete doboz + videó

A gép egy lakónegyed és egy kórház közötti területen, egy orvosi szálláshelyre csapódott be, innen majd 50 ember esett áldozatul. A halálos áldozatok száma így körülbelül 290. Az elsődleges információk szerint vannak túlélői a szerencsétlenségnek, egy brit- indiai állampolgárságú férfi az A11-es ülésen, egy vészkijárat mellett ült, de ő maga sem tudja megmondani, hogyan is élhette túl a katasztrófát. Az indiai miniszterelnök, Narendra Modi is meglátogatta a kórházban.