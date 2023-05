Radar - Fehér tigrist műtöttek a Nyíregyházi Állatparkban

Megosztás itt:

Hópihe és Ice Boy már vígan falatozik kifutójában. Mind a ketten 2011 óta élnek a Nyíregyházi Állatparkban ezért nem is csoda, hogy Révészné Petró Zsuzsa minden mozdulatát figyelik. Főhősünk úgy szenvedett balesetet, hogy új állat érkezett a parkba és az idősebb tigris hímnek, amelynek már több foga is kopott volt, az összeszoktatás során ráharapott az elválasztó rácsra. Ice Boyt a park minden dolgozója szereti, ezért is volt nagy az ijedtség, amikor kiderült, hogy a jószág fogtörést szenvedett.

Ez értelemszerűen fájdalmas, el is fertőződhet és a tigris életminőségét befolyásolja, ezért is volt szükség a műtéti beavatkozásra.

Mivel a szemfogakat a ragadozó tépésre használja, ezért amíg a műtétre nem került sor, addig Ice Boy csak rágni tudta a húst, azt is fájdalommal. A beavatkozás nagyon komoly kihívást és szakmai felkészültséget igényelt, így a szakemberek több hónapig készültek erre a feladatra.