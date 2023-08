Radar – Fegyvert adtak egy kilencéves kezébe?

Megosztás itt:

Augusztus elején fogta el a TEK azt a két vadászt Hidasnémetiben, akik a gyanú szerint részt vettek a fokozottan védett állat lelövésében. Sajtóértesülések szerint viszont a golyós vadászfegyverrel az egyik gyanúsított 9 éves fia adta le a végzetes lövést, amely több szempontból is kérdéseket vet fel, illetve a büntetés mértékét is súlyosbíthatja.

Viplak Attila lőtér-tulajdonos szerint nehéz elképzelni, hogy egy gyermek ilyen pontosan lőjön egy ekkora erejű fegyverrel.

Azt is megnéztük, hogy milyen lőszer lehetett az, amely meg tud ölni egy farkast, hiszen a tetem azóta sem került elő.

Felnőttként is nagy gyakorlatot igényel egy állat kilövése. Most mi is kipróbáltuk, hogy egy egyszerű lövés milyen összpontosítást igényel.

Hogy tényleg a 9 éves kisfiú végzett-e a farkassal, azt még nem tudni. A tárgyalások még tartanak, a bizonyítás tetem hiányában pedig nehéz. Egy biztos, ha egy kisfiúnak fegyvert adtak a kezébe, az súlyosbítja a már így is jelentősen halmozott szabálysértést.