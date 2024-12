Radar – Fantasztikus évet zárt a hazai turizmus + videó

Megosztás itt:

A 2023-as turisztikai év túlszárnyalta a 2022-es év eredményeit, sőt megközelítette a 2019-es úgynevezett bezzeg év számait is. Ezt követően nagy elvárásokkal indult az idei év, mi más is lehetett volna a cél mint, hogy új rekordévet avassunk. Az év ennek megfelelően is indult.

A tavalyi ünnepi hosszú hétvégéhez képest három százalékkal magasabb forgalmat hozott az idei húsvét a hazai szálláshelyeknek. Több mint 270 ezer vendég közel hatszázezer éjszakára foglalt szállást a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatai szerint.

A Magyar Turisztikai Ügynökség szervezésében májusban Budapestre látogatott a Budapest Influencer Trip keretében 50 külföldi top influenszer akiknek egyetlen feladatuk volt: a főváros népszerűsítése.

A tervek szerint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kulcsszerepet fog játszani hazánk turizmusának fejlődésében.

Idejekorán, idén már júniusban berobbant a nyári szezon. Kifejezetten napos, meleg időjárás jellemezte a kárpát medencét, így aztán dugig voltak a strandok, fürdők, csúszdaparkok szinte az egész szezonban. Természetesen programokból sem volt hiány.