Radar – Exkluzív Barbie-ruha kollekció egy magyar tervezőtől + videó

Megosztás itt:

Talán az induláskor még nem is sejtették a készítők, mekkora sikert fog aratni a játék. Barbie ugyanis generációk óta kislányok millióit bátorítja arra, hogy megvalósítsák a vágyaikat. Nem véletlen tehát, hogy egy divattervező álma is egy Barbie-babával kezdődött.

Ruth Handler lányának, Barbarának köszönheti az ötletet. A kislány ugyanis szerette a papírbabáit felnőtt ruhákba öltöztetni. Ruth piaci rést látott abban, hogy a babákat felnőtt ruhákba öltöztessék, és felnőtt szerepeket kapjanak. Férje azonban, aki a nagy játékvállalat egyik alapítója volt, nem látott potenciált az ötletben, végül mégis beadta a derekát.

A Barbie fennállása óta több mint 250 hivatást mutatott be Barbie, tehát Barbie volt már tűzoltó, űrhajós, rendőr, filmrendező és az én esetembe ugye lehetsz divattervező is és ezt szerettük volna bemutatni a ruhák által.

A kollekció alkotója elárulta: a ruhák megalkotása rengeteg időt, kutatást és felkészülést vett igénybe..

A divattervező a játékbabákra kivételes precizitással alkotta meg a ruhákat a nehezítő körülmények ellenére is. Ügyelt az arányokra, de nagy hangsúlyt kaptak a részletek és a kiegészítők is. A fülbevalótól kezdve a nyakéken át minden apró kiegészítőn az összhang és a pontosság köszön vissza.

A ruhadarabok színben és fazonban is időtlenek, és mivel mindenből általában csak egyet készítenek, az egyediség dominál az alkotónál.

Joó Beatrix divattervező ruhái szerte a világon ismertek. Láthattuk már őket Golden Globe díjátadón, filmforgatásokon de zenei klipekhez is biztosítja a hölgyek előkelő látványát. Most azonban már alig várja, hogy a világon egyedülálló kollekcióját megoszthassa a szélesebb nyilvánossággal is.

Barbie üzenete ma is ugyanolyan fontos, mint régen: fedezd fel és valósítsd meg önmagad, hogy a benned rejlő tehetség felszínre törjön!