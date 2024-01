Radar - Egy éve történt a rendőrgyilkosság + videó

Megosztás itt:

2023. január 12-én este több bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy egy XI. kerületi társasházban őrjöng az egyik lakó. A férfi azt képzelte, hogy az első emeleten egy időn nő bajban van, ezért egy betonbontó kalapáccsal betörte az ajtót. Két rendőri egységet küldtek a helyszínre, akik meg is találták az elkövetőt, Sz. Szilárdot. A férfi eleinte együttműködő volt, felszólításra a nála lévő 17 centiméteres tőrt is átadta az egyenruhásoknak. Meg akarták bilincselni, ezt a zavart férfi nem engedte, lekapcsolt a folyosóvilágítás, ezt használta ki Sz. Szilárd, hogy visszaszerezze a 17 centis tőrt. És egyből szúrt is.

Bauman Péter posztumusz főhadnagyot szíven szúrta, összeesett, társai végtagsérüléseik ellenére a férfi után eredtek, és a Fehérvári úton a villamosmegállónál felszólították, hogy álljon meg. Végül figyelmeztető lövés leadása után lábon lőtték az elkövetőt, és elfogták. Baumann Péer rendőr a kórházban belehalt sérüléseibe.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Baumann Péter halálának egy éves évfordulójára egy emlékfilmet készített.

Baumann Péter és társai bátor helytállásukkal civilek életét menthette meg, ezért ők mindenki szemében hősök.