Radar - Európa-liga lázban ég Budapest

Megnyílt, és már be is népesült a szurkolói zóna. A Szent István téren, és a Halászbástyánál is fogózkodhattak a szurkolók az Európa liga trófeájának nagyított másával. Szerdán 11 órától az AS Roma szurkolói a Városligetben, a Sevilla drukkerei a Kincsem parkban gyülekeztek. Egy EL-döntő sok szempontból fontos hazánk számára.

Az esemény nagykövete Gera Zoltán, aki maga részt vett már az Európa-liga döntőjében 2010-ben a Fulham játékosaként.

Gera Zoltán feladata az Európa-liga és Budapest népszerűsítése bár bevallása szerint fővárosunknak erre nincs is igazán szüksége.

A Sevilla az 1955 óta íródó, a korábban a Vásárvárosok Kupája, később UEFA-kupanévre hallgató sorozat történetének legeredményesebb csapata hat elsőséggel.

De az AS Roma vezetőedzőjének, a portugál Jose Murinhónak sem szokása elbukni az ilyesmit, ötből ötször győzött európai kupadöntőben. Óriási csatára van kilátás a Puskás Arénában, a szerda este 9 órakor kezdődő mérkőzésen.