Radar - Európa katonai kiadásai évtizedek óta nem látott szintre ugrottak + videó

„Én vagyok az Isten!” – horror Soroksáron: fiú szúrta halálra anyját, sokkolóval fogták el

Vezércikk – Magyar Péterék áfacsökkentése is kamunak tűnik, annak pont az ellenkezőjére készülnek + videó

Budai Gyula: Agresszív és erőszakos cselekmények is történhetnek Kötcsén + videó

Kiskorú illegális bevándorló erőszakolt meg egy 14 éves spanyol lányt + videó

Elkísértük a NAV pénzügyőreit nagyszabású akcióra, ahol hamisított árukat és csempész cigarettákat kerestek. Első állomásunk egy röntgenes kamionos ellenőrzés volt Hegyeshalomnál.

Legfrissebb információk szerint 17 halálos áldozata volt a balesetnek, a sérültek száma pedig meghaladja a 20 főt is. A portugál kormány nemzeti gyásznapot rendelt el, a hatóságok vizsgálják a baleset okait.

