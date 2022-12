Radar - Értéket ment a Csillagrege

Megosztás itt:

Balatoni Kata néptáncpedagógusként kezdte később a neveléstudomány felé fordult az érdeklődése, így jött létre a népi hagyományok megmentésének gondolata is.

A Csillagrege összegyűjti a Kárpát-medencében fellelhető megannyi adventi ünnepkörhöz kapcsolódó népi játékot, éneket, mondókát. Van, ahol sajnos már alig találtak ilyet.

Kata szerint közös feladatunk, felelősségünk, hogy átadjuk örökségünket gyermekeinknek.

A szakralitás fogalma megjelenik a könyv kapcsán, ami a népi kultúránkban jelen van. Ez egy finom kettőssége a dalok hitvilágának.

Kata a teljes Kárpát-medencében segíti most már a pedagógusokat, hogy ezt a szemléletet be tudják vinni nemcsak az intézményekbe, de a családokba is és ezzel felélessze a már-már feledés homályába tűnő örökségünket.

Az értékmentő munka eredménye, a Csillagrege szekerének útja most indult el ezzel a komoly feladattal megrakva, hogy eljusson így is a kultúraszerető emberekhez.