Radar – Erős nyári szezonra számítanak a Balatonnál

Megosztás itt:

Aki csak teheti, legalább egyszer minden nyáron eltölt néhány napot a parton. Utoljára 2019-ben volt kiemelkedő a vendégforgalom, aztán jött a koronavírus-járvány, ami miatt két évig kevesebben voltak a tó körül is.



Optimistának érdemes lenni, a Balaton hívja és várja a vendégeit, az idén is nagyon sok program van. Érdemes megemlíteni azt is, hogy ugye itt a Veszprém Európa Kulturális fővárosa, és ez Veszprém és a Balaton térség - mondta Hoffmann Henrik, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke.



Az egyik siófoki hotel ügyvezetője azt mondta: már tavasszal látszott, hogy az idén többen érkeznek a Balatonhoz, most pedig már biztos abban, hogy kimagasló vendégforgalma lesz a nyáron. A vendégek sokkal több programot igényelnek, mint akár tíz évvel ezelőtt - és ehhez a Balaton felzárkózott, minden évben újabb és újabb arcát mutatja meg azoknak is, akik nemcsak strandolásra vágynak.