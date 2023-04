Radar - Érdekességek Ferenc pápáról

Megosztás itt:

Ferenc pápa 1936. december 17-én született Jorge Mario Bergoglio néven Argentínában, öt közül első gyermekként.

Nagyon okos és szorgalmas volt, érdekelte a filozófia, a pszichológia és a természettudományok is. A Buenos Aires-i Egyetemen kémiát-, a katolikus egyetemen pedig filozófiát hallgatott.

Ahogy minden fiatal, ő is szeretett szórakozni. Barátaival gyakran mentek táncolni. Kedvenc tánca mai napig a tangó. De a sportokért is rajongott egész életében, különösen hazájának az egyik legsikeresebb sportjáért a labdarúgásért.

Valószínűleg nem gondolta volna, hogy egyszer egy focicsapatot neveznek majd el róla. A San Francisco-i Club Deportivo Papa Francisco egyházfő nevét viseli. A klub három fontos elve egyezik az egyházfőjével, miszerint nem viselkednek huligánokként, kerülik az erőszakot és az inzultusokat.

Az örökfogadalmát végül 1973-ban tette le. A hetvenes években a jezsuita rend argentin tartományfőnökeként szolgált.

Ekkor kellemetlen helyzetbe került, ugyanis az argentin katonai diktatúra idején két jezsuita papot, Jálics Ferencet és Orlando Yoriót is elrabolták.

Ferencet is megvádolták, hogy köze van az ügyhöz, amiért jóval később, 2005-ben még per is indult, de hamar ejtették a vádakat ellene.

1992 júniusában püspökké szentelték, 1998-ban pedig Buenos Aires érseke lett. 2001-ben II. János Pál pápa nevezte ki bíborossá.

A 2005-ös pápaválasztáskor Ferenc is az esélyesek között volt, sőt XVI. Benedek pápa után ő kapta a legtöbb szavazatot, de végül akkor nem rá esett a választás.

2013-ban, 77 éves korában, XVI. Benedek pápa után választották meg a katolikus egyház 266. egyházfőjévé. Assisi Szent Ferenc tiszteletére választotta nevét pápaként.