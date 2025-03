Radar – Építészeti klímahatás + videó

Megosztás itt:

2050-re az a prognózis, hogy akár 60%-al is tud növekedni a hűtési energiaigény a fűtésihez képest. Tehát, olyan szinten el fog tolódni az energiabalansz, hogy ez már most komoly, nemzetgazdasági szintű probléma, de még komolyabb lesz és ezt az egyéni háztartások is meg fogják érezni. Egyre nehezebb lesz azzal a jelenlegi technológiával is kihűteni majd a teljes városokat.

Hogy ezt megpróbálják mérsékelni, az építész iroda szerződést kötött az Európai Űrügynökséggel. A kapott műholdas földmegfigyelési felvételekkel feltérképezik a városi hőszigethatást. Ez azt jelenti, hogy mikor van a legnagyobb különbség a külterületi- és a városi hőmérséklet között. Ezt mérik a felületek felszínén és a levegőben is. A lényeg, hogy a saját méréseket kiegészítve az új adatokkal pontosabb előrejelzéseket tudnak készíteni arra vonatkozólag, hogy mi lesz ha a tervezésnél valamit megváltoztatnak.