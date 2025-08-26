Radar - Emelt biztonságú pszichiátria + videó

Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?

Herczeg Márk, a 444 munkatársa lebukott, amint alattomosan lencsevégre kapta a TV2 riporternőjét a hétfői kormányinfón – Apáti Bence szerint ez a sunyiság csúcsa. Persze, ki ne kattintgatna másnaposan random szőke riporterekre, nem igaz? A 444 biztosan címlapra vinné, ha más csinálná – kár, hogy a saját házuk táján nem ilyen éles a toll.