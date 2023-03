Radar - Élő közvetítés az agyból

Megosztás itt:

A megújult digitális műtőnek köszönhetően, a beteg minden adata egy helyen, azonnal előhívható és összevethető.

Nemcsak a biztonságos műtéti környezetet, de a képzést is nagyban megkönnyíti, hogy a műtét nemcsak a műtőben követhető, például mi is a könyvtárból követtük élőben, egy sürgős, ugyancsak életmentő tumorműtét minden mozzanatát, sőt, még az agykamrába is benézhettünk.

A másik felújított műtőbe lépve épp egy instabil gerinc műtéti helyreállítása zajlik, csavarokat juttatnak a csigolyába, egy egészen kis nyíláson keresztül, hiszen a folyamatos képalkotásnak köszönhetően nincs szükség nagyobb feltárásra.

A másik műtőben pedig Róza, a robot fog műtétet végezni. Egy parkinzon kórban szenvedő beteg tüneteit, a remegést fogja megszüntetni. Ehhez ugyanis az ő keze a legbiztosabb.

Onger György volt a legelső, akit Róza megműtött Magyarországon. Parkinzon-kórtól szenvedett, ma pedig, 5 évvel később már csak emlék az állandó remegés. Egykori műtétje szenzáció volt, a róla készült filmet, most újra megnézhette.