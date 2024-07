Radar – Elkészült a paralimpiai csapat himnusza + videó

Megosztás itt:

Kezdetben még bizonytalanul hangzik a dal, azok szájából, akiknek nem szakmája az éneklés. A Pannónia Stúdióban a paralimpiára készülő csapat és vezetőjük Szabó László, valamint a zenei producer Rakonczai Viktor adtak egymásnak találkozót kamerák jelenlétében.

Egy dal született ugyanis a paralimpiára készülőknek, ezzel is erőt adva a felkészülés utolsó szakaszához. Ez most picit más Szabó László számára is, mint a színészekkel vagy profi előadóművészekkel együtt dolgozni.

A paralimpiai bajnok, világ és Európa-bajnok,világcsúcstartó, paraatléta, Ekler Luca és a paraúszó Illés Fanni is örömmel vett részt az éneklésben. Ezekkel az eseményekkel pedig hangolódni tudnak paralimpikonjaink Párizsra. Mindenki eltérő tapasztalatokkal bír, van aki már rutinos a paralimpiát illetően.

A felkészülés utolsó szakasza előtt állnak a paralimpiára készülő sportolók. Kinek így kinek úgy sikerült a felkészülés. 11 újonc és 26 paralimpiát már megjárt magyar parasportoló indulhat Párizsban, ami egy egészséges aránynak számít.