Radar – Éljen Magyarország + videó

A Szent István nap rendezvénysorozat már 16-án megkezdődött, hiszen Magyarország születésnapját, az államalapítás ünnepét ünnepeljük mai napon 20-án. Egy csodálatos tűzijáték lesz az események csúcspontja, és holnap pedig Mándoki Soulmate koncert várja a Szentháromság téren az odalátogatókat a szabadság jegyében.

Az Ízek utcájában kóstolhatták meg az Ország tortáját az érdeklődők, ami 2025-ben Dobos C. József előtt tisztelegve a dobostorta lett. Ezúttal Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű torta nyerte a pályázatot.

A Vajdahunyad váránál özönlött a tömeg a Varázsligetbe, ahol kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt jól érezhették magukat. Állatsimogató keretein belül lehetett barátkozni nyuszikkal, kis kecskékkel és egy malaccal is. Különböző lovagi játékokat is ki tudtak próbálni a gyerekek.

Szintén nagy érdeklődésnek örvendett a Mesterségek Ünnepe, amit idén 39. alkalommal rendeztek meg a Budai Várban. Elismert kézműves alkotók érkeztek Dél-Koreából, Lengyelországból, Kirgizisztánból, Kazahsztánból, Üzbegisztánból, Törökországból és természetesen hazánk különböző területeiről is. Nádudvarról egy egész művészeti iskola kitelepült.