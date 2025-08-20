Keresés

Radar – Éljen Magyarország + videó

2025. augusztus 20., szerda 17:40 | HírTV
ünnep államalapítás Szent István Nap

Idén is több helyszínen, színes és ingyenes programokkal várták a látogatókat Budapesten a Szent István Napi programsorozat keretein belül.

A Szent István nap rendezvénysorozat már 16-án megkezdődött, hiszen Magyarország születésnapját, az államalapítás ünnepét ünnepeljük mai napon 20-án. Egy csodálatos tűzijáték lesz az események csúcspontja, és holnap pedig Mándoki Soulmate koncert várja a Szentháromság téren az odalátogatókat a szabadság jegyében.

Az Ízek utcájában kóstolhatták meg az Ország tortáját az érdeklődők, ami 2025-ben Dobos C. József előtt tisztelegve a dobostorta lett. Ezúttal Balogh László és Kis Roland gyulai cukrászmesterek alkotása, a DCJ Stílusgyakorlat fantázianevű torta nyerte a pályázatot.

A Vajdahunyad váránál özönlött a tömeg a Varázsligetbe, ahol kicsik és nagyok, fiúk és lányok egyaránt jól érezhették magukat. Állatsimogató keretein belül lehetett barátkozni nyuszikkal, kis kecskékkel és egy malaccal is. Különböző lovagi játékokat is ki tudtak próbálni a gyerekek.

Szintén nagy érdeklődésnek örvendett a Mesterségek Ünnepe, amit idén 39. alkalommal rendeztek meg a Budai Várban. Elismert kézműves alkotók érkeztek Dél-Koreából, Lengyelországból, Kirgizisztánból, Kazahsztánból, Üzbegisztánból, Törökországból és természetesen hazánk különböző területeiről is. Nádudvarról egy egész művészeti iskola kitelepült.

Gyopáros Alpár: Gyors reakció KamuPetire

Németh Balázs: Geszti Péter megnyilvánulása igazi suttyó, prosztó poén volt + videó

A székesfehérvári szakemberek már a fertőzés megelőzésén dolgoznak + videó

Szurkolói viselkedése miatt fizethet a Ferencváros

Szurkolói viselkedése miatt fizethet a Ferencváros

 A szurkolók rasszista viselkedése és az átjárók blokkolása miatt 30 ezer eurós pénzbüntetést kapott a Ferencváros a Ludogorec ellen múlt héten 3-0-ra megnyert hazai mérkőzés kapcsán, melyet a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező előző körében rendeztek.

Radar – Az új kenyér ünnepe + videó

Radar – Az új kenyér ünnepe + videó

 A népszokás szerint augusztusban a frissen aratott búzából készítették el a ropogós héjú cipót, amelyet megáldottak, hogy az egész éves kemény munkának a jövőben is meg legyen az eredménye.
