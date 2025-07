Radar - Elindult a szabadföldi dinnyeszezon + videó

Megosztás itt:

Csányból indult a dinnyetermesztés. Elköltöztek a csányi dinnyések, mert a földek kimerültek, annyian voltak itt dinnyések Csány területén, hogy itt már nem tudtak dinnyézni, és akkor elköltöztek az ország minden területére. Végül is tehát mindenki elleste a csányiaktól a dinnyetermesztés titkát. Medgyesegyháza igaz most a dinnye hazája hivatalosan, mert Csányban már nagyon kevesen termelnek dinnyét, de a csányiaktól tanultak.

Habár már egy ideje lehet találkozni dinnyével a boltok polcain, az igazi szabadföldi szezon csak most kezdődik. Meggyes Milán épp most indítja be a szedést: tegnap próba, ma újabb próba, hétvégére pedig már teljes gőzzel dübörög a dinnye.