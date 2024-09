Radar – Elfeledett magyar ételek nyomában + videó

Megosztás itt:

Az idősebb korosztályban van azért olyan akinek dereng egy-két úgymond elfeledett étel. A mindmegette csapata segített abban, hogy megismerjünk egy igazi retro magyar ételt.

Kósa Kolos, gasztronómiai szakértő, mindmegette: "Ami most készül, az Pöcsmácsik. Bármennyire is vicces, de hátha úgy ismeri valaki, hogy angyalbegyörő, vagy Gyurkamonya, vagy Apucu néven is megy, de ha így senki nem ismeri, akkor azt mondom, hogy krumpli nudli, akkor úgy már biztos, hogy mindenki ismeri."

A név jópofa, könnyű megjegyezni, épp annyira mint elkészíteni.

Kósa Kolos, gasztronómiai szakértő, mindmegette: "Ez az elnevezés, ez Zalából eredeztethető, és gyakorlatilag a másik rész az a mákos csíkra, azaz a mákos metéltre utal, és a szó első fele, amit nem mondok ki még egyszer, az pedig nyilván arra utal, tulajdonképpen a nudlira, tehát erre a kis tésztára."

Nem is csak édes, hanem sós verziója is létezik.