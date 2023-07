Radar - Éjszaka a Festetics-kastélyban

Megosztás itt:

A dégi Festetics kastély tavaly novemberben nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt a több mint 3 évig tartó felújítás után.

A kastély Magyarország legnagyobb vidéki klasszicista épülete, amely tervezője Pollach Mihály volt.

Festetics Lajos a dégi grófi ág alapítója, maga is vonzódott a botanikához. Nemcsak Magyarország, de Közép-Kelet Európa legnagyobb angolparkja is a dégi, közel 300 hektáros kastélypark. Ez a kocsányos tölgy is már több mint 200 éves.

A kastély a rendkívül jó ízlésű, művelt és jómódú nemes Festetics Antal, Lajos legidősebb fia örökségébe került, aki Budapesten ismerkedett meg a fiatal pályakezdő Pollach Mihállyal.

Nyaranta számos programot szerveznek maguk is, ahova várnak szeretettel mindenféle sporttal, kulturális tevékenységgel foglalkozó civil szervezetet.