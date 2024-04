Radar – Egyre többet böngészünk és egyre több filmet, sorozatot nézünk az interneten keresztül + videó

Megosztás itt:

A szélessávú internet lehetővé teszi például a hang- és képanyagok valós idejű átvitelét. A kapcsolat megvalósulhat vezetékes vagy vezeték nélküli technológia révén is. Évről évre nő az igény az internetsebesség szolgáltatóktól független mérésére. Az NMHH Szélessáv.net szolgáltatása ezt teszi lehetővé szoftveres hardveres és mérőautókkal.

Igyekeznek az egész országban olyan szélessávú internetet mérni, legyen az akár mobil, vagy akár vezetékes szolgáltatás. A különbség az, hogy a mobil esetében a mérőautóik járják az országot, és havi szinten egymillió milliót ott rögzítenek, hogy melyik operátornak, melyik szolgáltatónak milyen lefedettséggel bír, milyen kapacitással, le és feltöltéssel, és mindenféle más paraméterekkel a hálózaton, és utána ez kerül ki a szélessávú netnek a honlapjára. Tehát le lehet követni, hogy ahol lakunk, vagy ahol dolgozunk, ott milyen szélessávú mobil lefedettség. Arra is van lehetőség, hogy a vezetékes hálózatokat is vizsgáljuk, és ebben az esetben egy hardveres mérőeszközt biztosítunk ingyenesen a lakosság részére, amivel beiktatva hálózatba automatikusan tudunk mérni, hogy egyébként, amit a szolgáltató ígért, adott szolgáltatást, azok minőségi paraméterei hogyan felelnek meg azoknak, amit ő ajánlott korábban az előfizetés mellé.

2015 óta több mint tizenkétmillió hardveres és csaknem kétmillió szoftveres tesztet futtattak le a rendszeren keresztül.

Ha Önök is szeretnél lemérni otthoni internet sebességüket, akkor a szélessáv.net oldalon lévő igénylőlap kitöltésével lehet jelentkezni a mérődoboz kérésére.

Ezt az NMHH elpostázza az illetőnek, és utána otthon ezt be kell kötni oly módon, hogy a szolgáltatótól megérkező internet, azt csatlakoztatjuk az eszköz hátuljához, és innen megyünk tovább a belső hálózatuk felé. Itt tettük ezt korábban, és utána pedig a szélessáv.net-en ha beregisztráltuk magunkat, akkor onnan a saját mennyiségünket tudjuk követni, hogy mit biztosít számunkra.

Ha a mért adatok nem felelnek meg a szolgáltató által ígért értékeknek, akkor a mérődoboz által mért adatokkal van lehetőségünk bizonyítani, hogy valóban elmaradt a szolgáltatás minősége.

Azonban érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a lassú letöltési sebességnek számos lehetséges oka lehet, például a wifi ami akár le is korlátozhatja a nagy kapacitású internetsebességet.

A szelessav.net honlapon megjelennek az NMHH saját mérőautóival mért adatok is.

Folyamatosan járják az országot, tehát három mérőautó a járja az országot nap mint nap, és minden mobilszolgáltatónak a hálózatát mérik, 4g vagy 5g hálózat is. Megújult a szélesebb mérőrendszerünk, tehát most már képesek vagyunk hadversenyen az 1gb-os hálózatokat is mérni, vagy szoftveresen az 5g-t megemlítenénk, akkor ott akár 10 gigabites hálózatot is tudunk mérni, és meg tudjuk mutatni egyébként, hogy az adott pontban mi az érhető szélesebb internetkapacitás vagy lehetőség.

Az objektív mérési adatok alapján minden felhasználó tudatosabban választhat internetszolgáltatót és könnyebben ellenőrizheti az előfizetői szerződésben vállalt paraméterek teljesülését.