Radar – 10 érdekesség Kapu Tiborról + videó

Kapu Tiborra feltételezhetően ugyan az a népszerűség vár, mint Farkas Bertalanra, de a fiatal kutató űrhajósról egyelőre kevesebbet tudunk. Most összegyűjtöttünk 10 érdekességet vele kapcsolatban, hölgyek figyelem, most az is kiderül, foglalt-e az űrhajósunk szíve.