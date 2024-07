Radar - Egymilliárd forintba kerülő gyógyszer menthetné meg a kis Geri életét + videó

Megosztás itt:

Duchenne-féle izomdisztrófia van a kis Gerinek Ez a ritka betegségek közül a leggyakoribb, és csak fiúkat érint. Hazánkban 150 gyermek küzd ezzel, Gerin még alig észrevehető, de az idősebb gyerekek közül sokan már a betegség utolsó fázisaiban élnek.

A családot megrázta az ijesztő jövőkép, de a diagnózis óta, minden követ megmozgatnak, hogy a halálos folyamatot lelassítsák.

A család mindennapjait beárnyékolja a kétségbeesés, a Geri iránti szeretet és a jövőbe vetett bizalom azonban nem engedi, hogy feladják.

Múlt nyár óta megváltoztak a kilátások, amikor Amerikában engedélyezték a gyógyszert, amelyet, ha megkapna Geri, nemcsak a boldog gyerekkor, de a boldog felnőttkor is realitássá válhat számára. Ez a szüleinek több mint 1 milliárd forintba kerül.

Amennyiben Geri időben megkapja a gyógyszert, akkor ebben az állapotban tartja meg az izmait, ha nem, akkor 5 éves korától hamarosan az 60 százalékát veszíti el izomzatának. Tehát Gerinek maximum másfél éve van, hogy időben megkaphassa a gyógyszert a súlyos leépülés előtt. Az összeg nagy, de egészen kevés is elég ahhoz, hogy segítsünk.

Eddig 19 millió forint gyűlt össze másfél hónap alatt, ezzel a tendenciával pedig még öt év mire a hatalmas összeg összegyűlik. A kovacsgeri.com weboldalon, A korábban érkeztem alapítványnál, facebookon és instagramon is követhető a gyűjtés és Geri állapota, és a legfontosabb, hogy az ő sorsának alakulásában most mi is aktívan szerepet vállalhatunk.