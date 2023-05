Radar - Egy rendíthetetlen serpa, aki mindig visszatér

Megosztás itt:

A május 29-ei ünnepségen Katmanduban kitüntették Kami Ritát, aki nemcsak a hegy csúcsát hódította meg, de már a Guinnes-rekordot is felállította.

A hegymászás és a túrázás évente több ezer külföldit vonz Nepálba, akik több mint 4%-kal járulnak hozzá a 40 milliárd dolláros gazdasághoz. Az ország 5,8 millió dollárt keresett az engedélyezési díjakból - 5 millió dollárt csak a Mount Everestről - az idei március-májusi hegymászószezonban.

A szél és a hó okozta égési sérülésektől megfeketedett arcú Kami Rita láthatóan büszke az elért eredményeire. Hálás, hogy a pénz, amit az expedíciókkal keresett, segített neki a fővárosba költözni, hogy gyermekei megkaphassák azt az oktatást, amit ő soha.

Az Everest régiójában élő etnikai csoport, a serpák mindig is a hegyi expedíciók gerincét alkották. Kötelet és létrát rögzítenek, terheket cipelnek, és főznek is, egy-egy expedíció során tapasztalattól függően 2500 és 16 500 dollár között, vagy annál is többet keresnek. Ugyanakkor az életüket kockáztatják, miközben sokak túlélésének is ők a zálogai.