Radar – Egy mítosz nyomában: poligráfos vizsgálat + videó

Megosztás itt:

Mark D. Handler, Polygraph Product Manager, Lafayette Instrument:

"A poligráf lényegében úgy működik, hogy egy összehasonlító kérdéses tesztet végzünk. Mindenki át akar menni egy teszten. Aki hazudik az is, aki igazat mond, az is át akar menni a teszten. Mi csak annyit teszünk, hogy a testet vizsgálva megmondjuk, melyik kérdés miatt aggódik jobban az agyunk, hogy átmenjen a teszten. Tudni kell, mindenki ideges valamilyen szinten. De olyan kérdéseket teszünk fel, ahol kiderül, hogy melyikre ad erősebb reakciót a test."

Ugyan Amerikában nagyobb hagyománya van a poligráfos vizsgálatoknak, de hazánkban is éves szinten mintegy 800 vizsgálatot végeznek. Magyarországon az 1970-es évek végén, az 1980-as évek elején kezdték el alkalmazni emberölési ügyek kapcsán, amikor a nyomozók zsákutcába futottak.

Pap Judit, szóvivő, NVSZ:

"Gyakorlatban úgy kell elképzelni egy ilyen hazugságvizsgáló készüléket, hogy beül az ember egy székbe, amelyen van egy mozgásérzékelő párna, ez is figyeli a reakcióit, illetve a mellkasára kötnek egy légzésfigyelő eszközt, illetve az ujjára egy véroxigénmérőt, valamint egy vérnyomásmérőt is felhelyeznek a karjára."

Még mielőtt a lényegre térnénk és kiderülne, hogy be lehet-e csapni egy poligráf gépet, előtte jöjjön egy hollywoodi mítosz, miszerint a pszichopaták képesek befolyásolni a hazugságvizsgáló gépeket.

Mark D. Handler: "Erről két kutatás is készült, ahol szakértők börtönökbe mentek és pszichopatákat teszteltek. Tehát a tesztalanyokról tudni lehetett, hogy biztosan pszichopaták. Majd kitalált bűntényeket játszottak el, és ez alapján tesztelték őket. Emellett nem pszichopatákat is teszteltek. Tudod mi történt? A pszichopaták ugyanolyan gyakran buktak meg a teszten, mint a nem pszichopaták."

Mítosz tehát lerombolva. Most pedig jöjjön a lényeg: bárki be tudja-e csapni a hazugságvizsgáló gépet?

A szakértő így válaszolt: "Ez egy tévhit. Tehát az az elképzelés, hogy az idegesség miatt valaki megbukik a hazugságvizsgálaton, ez egy hollywoodi tévhit. A hazugság miatt buknak meg az emberek a hazugságvizsgálaton. De a poligráfos tesztek sem tökéletesek. Jobbak, mint bármi más, ami jelenleg rendelkezésünkre áll. Kb. 85%-os pontosságúak. Ha én beszélgetnék veled bármi segédeszköz nélküli, tehát egy szakember, aki hazugságvizsgáló, és próbálnám megfejteni, hogy hazudsz-e nekem, akkor ezzel a módszerrel csak 54-56% pontossággal tudnám megállapítani, hogy hazudsz vagy sem. Ez azért van, mert emberek kifejezetten jól hazudnak."

A világon jelenleg két típusú poligráfot alkalmaznak, az egyik az amerikai modell, a másik a japán modell. Hazánkban és a környező országokban, így Szlovéniában is az amerikai elv alapján végzik a vizsgálatokat.

Ales Zupan Galunic, Special Senior Crime Inspector, Polygraph Examiner, Criminal Police of Slovenia: "Az amerikai teszt során azt kérdezik meg, hogy Ön ellopta a pénzt? Ön belépett abba a szobába, ahonnan a pénzt ellopták, vagy Ön tudja, hogy ki a tettes? Tehát, direkt kérdéseket teszünk fel. És van a japán típusú teszt, ami így néz ki: Ön tudja, hogy a pénzt a kabát zsebéből, az asztalra tett pénztárcából, a fiókból, a hűtőszekrényből, a szekrényből lopták el? Tehát különböző alternatívákat adunk, feltételezve, hogy a tettes más reakciót fog adni arra a kérdésre, ahol a pénz ténylegesen volt. Szóval ez a különbség. Az egyik esetben alternatívákat adunk, a másikban közvetlen kérdéseket teszünk fel, hogy megtetted-e vagy sem?"

Pap Judit, Szóvivő, NVSZ: "Jellemzően életellenes, illetve testi épség elleni bűncselekményekkel kapcsolatban, szexuális bűncselekményekkel kapcsolatban, illetve vagyon elleni bűncselekményekkel kapcsolatban végeznek hazugságvizsgálatot. A műszeres hazugságvizsgálatok során kollégáink az emberek élettani változásait figyelik, úgy, mint a vérnyomásváltozás, illetve a légzés változása."

Gondoljanak csak bele már az is feszültséget, stresszt okoz, ha egy rendőrautó megáll mögöttünk. Ez egy természetes reakció, még akkor is, ha tudjuk, hogy semmi rosszat nem követtünk el, ártatlanok vagyunk. Egy poligráfos vizsgálat eredményén akár a sorsunk is múlhat, így természetes, hogy mindenkinek magasabb a vérnyomása, feszültebb. De vajon hogyan tudja megkülönböztetni a vizsgálat a normális, egészséges izgalmat a hazugságtól?

Mark D. Handler: "A relatív vérnyomás változását vizsgáljuk. Tehát felteszek egy kérdést, és megmondom, hogy mennyit változott a vérnyomása. Aztán felteszek egy másik kérdést, és látom, hogy ebben az esetben mennyit változott a vérnyomása. Tehát a relatív vérnyomás változását vizsgáljuk. Aztán kis fémlemezek segítségével mérjük, hogy mennyire izzad valakinek a tenyere. Alapvetően azt nézzük, hogy mennyire változik az áram vagy a feszültség, amit a műszerek mérnek. Minél jobban koncentrálsz valamire, annál nagyobb az aktivitás ezekben a verejtékmirigyekben, és ezt látjuk a grafikonokon."

A hazugságvizsgálatoknak védelmi funkciója is van. Ha valaki vállalja a vizsgálatot, és az eredmény az igazát bizonyítja, akkor adott esetben kizárható az illető egy ügyből és mentesül a további büntetőeljárási intézkedések alól. Tehát a poligráfos teszt nem tökéletes. Becsapható, bár nem egyszerű és megpróbálni sem érdemes. Jelenleg 85% pontosságú eredményt ad egy ilyen hazugságvizsgáló gép, a mesterséges intelligenciának köszönhetően a közeljövőben még precízebb eredmények születhetnek, ezzel kapcsolatban jelenleg is folynak tesztek.