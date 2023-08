Radar - Egy lábbal is teljes életet él

Megosztás itt:

Hervát Attila imádja az extrémsportokat. Hobbiszinten évek óta snowboardozik és weakboardozik. Azonban állandóan foglalkoztatta a gondolat, hogy kipróbálja a repülést is. 2019 tavaszán iratkozott be a tanfolyamra, amit sikeresen el is végzett. Több repülésen túl volt már, amikor egyszer csak bekövetkezett a tragédia.

"2019 szeptember 1-én történt, amikor végre olyan időjárás volt, hogy el tudtam menni egy olyan helyre repülni, ahol már nagyon régóta szerettem volna. Minden adott volt, gyönyörű volt az idő, jó volt a széljárás, tehát ami ideális ilyen esetben. Akkor még nem tudtam, hogy ez a nap tragédiával fog zárulni" - így emlékezett vissza a szörnyű napra Hervát Attila.

A tökéletes start után, 40 perce már a levegőben volt, amikor, körülbelül 40 méteres magasságban a hegynek csapódott. Minimális esély volt a felépülésre. Többször is elhangzott az orvosoktól, hogy várjuk meg a következő négy órát. Hónapokig járt gyógytornászhoz. Az ő fontosságukat nem győzi kihangsúlyozni.

A küzdelmet azonban nem adta fel, fokozatosan edzette a testét, amennyire a körülmények engedték neki, majd pontosan két évvel a baleset után ismét azt érezte, hogy teljes értékű életet él.

A teljes riport: