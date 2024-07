Radar – Egy év alatt több mint 2500 gyorshajtót fogtak az Árpád-hídon + videó

Megosztás itt:

Az elmúlt egy évben több tragikus kimenetelű baleset is történt ezen a szakaszon, ezért tovább fokozták az ellenőrzéseket.

A BRFK átfogó akciót indított a száguldozó autók lefülelésére. Az ellenőrzéseket július 15-én kezdték el, és rögtön meg is lett az eredménye. Nem is kellet sokat várniuk, az egyenruhások le is kapcsolták a gyorshajtót.

Már írják is a bírságot ebben a rendőri jelzés nélküli civil autóban. A BRFK rendőrei kénytelenek voltak olyan eszközöket bevetni amivel minimalizálni tudják a sebesség átlépések számát, hogy mindenki biztonságosan tudjon közlekedni akár kerékpárral vagy bármilyen eszközzel. A büntetés kiszabva, a gyorshajtó pedig minden bizonnyal tanul majd az esetből. Ha nem akkor remélhetőleg a csekk majd biztosan emlékezteti.

Tavaly nyáron egy illegális gyosulási verseny okozott halálos tragédiát az Árpád hídon. Egy 690 Ló erős luxusautó sofőrje elképesztő sebességgel száguldott, majd elvesztette uralmát a kocsi felett. Az autó többször megpördült, majd a védőkorlátot átszakítva valósággal eltiporta a szabályosan közlekedő kerékpárost. A 26 éves biciklis azonnal meghalt.

Idén, a baleset évfordulója után pár nappal egy ellopott taxival a forgalommal szemben hajtott fel az Árpád hídra egy férfi, majd frontálisan ütközött egy autóval. Az ütközésben hárman haltak meg, többeket súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Nemrég pedig az egy évvel ezelőtti baleset helyszínétől pár méterre gázolt el egy autós egy kerékpárost.

Budapesti Rendőr-főkapitányság az esetet követően zéró toleranciát hirdetett annak érdekében, hogy az ilyen deviáns közúti magatartásokat megelőzzék.

A Budapesti Rendőr-főkapitányságnál azonban most betelt a pohár, ezért most fokozza az ellenőrzést. Közlésük szerint az autósok a hét minden napján, bármikor számíthatnak sebességmérésre az Árpád-hídon, akár rendőri jelzés nélküli gépkocsikból is, mondta a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának megbízott vezetője.