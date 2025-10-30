Keresés

Radar – Égő autó, zárt ajtó + videó

2025. október 30., csütörtök 17:45 | HírTV

Egyre több autóban váltják fel a hagyományos kilincseket az elektromosak. De mi történik, ha épp vészhelyzetben nem működnek? Egy Kínában történt tragédia után újra előkerült a kérdés: mennyire biztonságosak ezek a modern megoldások? Ennek jártunk utána.

A kínai, Csengtu városban egy autós elvesztette az uralmát gépjárműve felett, majd a többsávos utat középen elválasztó szigetnek ütközött. A kocsi kigyulladt, az ajtókat viszont nem lehetett kinyitni. A sofőrt hárman próbálták kiszabadítani, de hiába rángatták az ajtót, illetve próbálták betörni az ablakot, nem jártak sikerrel.

Egyes elektromos autók kilincsei már nem állnak közvetlen kapcsolatban az ajtózárral csupán egy elektromos jeladón keresztül kapnak utasítást annak kinyitására. Sajnos egyre több olyan eset fordul elő, mikor egy balesetet követően a kilincsek használhatatlanná válnak, így a sofőr csapdába esik az autóban.

