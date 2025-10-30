Radar – Égő autó, zárt ajtó + videó

Megosztás itt:

A kínai, Csengtu városban egy autós elvesztette az uralmát gépjárműve felett, majd a többsávos utat középen elválasztó szigetnek ütközött. A kocsi kigyulladt, az ajtókat viszont nem lehetett kinyitni. A sofőrt hárman próbálták kiszabadítani, de hiába rángatták az ajtót, illetve próbálták betörni az ablakot, nem jártak sikerrel.

Egyes elektromos autók kilincsei már nem állnak közvetlen kapcsolatban az ajtózárral csupán egy elektromos jeladón keresztül kapnak utasítást annak kinyitására. Sajnos egyre több olyan eset fordul elő, mikor egy balesetet követően a kilincsek használhatatlanná válnak, így a sofőr csapdába esik az autóban.