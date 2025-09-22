Keresés

Radar - Ébredj, Svédország! - Tízmilliókkal fizetik ki a migránsokat, hogy elhagyják Európát + videó

2025. szeptember 22., hétfő 18:30 | Hír TV

Ami egykor a jólét és a biztonság mintaképe volt, ma már a bandaháborúk és no-go zónák rémálmával küzd. Svédország radikális lépésre szánta el magát: egy friss törvényjavaslat szerint akár tízmilliókat is kaphatnak azok a bevándorlók, akik végleg elhagyják az országot. De vajon elég lesz ez a radikális lépés a helyzet kezelésére, vagy már túl késő?

  • Radar - Ébredj, Svédország! - Tízmilliókkal fizetik ki a migránsokat, hogy elhagyják Európát + videó

Radar - Megszólalás, ami karriereket tör ketté - A Jimmy Kimmel-botrány, amit Charlie Kirk halála indított el + videó

Radar - Megszólalás, ami karriereket tör ketté - A Jimmy Kimmel-botrány, amit Charlie Kirk halála indított el + videó

 Hogy lehet valaki halálának örülni? A kérdés sokak fejében felmerült, miután a politikai aktivista, Charlie Kirk meghalt. Sokan azt kérdezik, mikor lesz már vége a gyűlöletkeltésnek, és hogyan lehet megállítani ezt a folyamatot. A cikkben a politikai gyűlölethullám okait és következményeit vizsgáljuk, amelyek nemcsak Amerikára, hanem az egész világra hatással vannak.

