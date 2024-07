Radar – Éber vizimentők ügyelnek a biztonságra a Velencei-tónál + videó

Megosztás itt:

Számos veszély leselkedik a nyaralókra, strandolókra. Évről évre rengeteg a baleset, sőt halálos tragédiák is rendre előfordulnak. Nem kivétel természetesen a Velencei tó sem, itt sem lankadhat sosem a figyelem. Ha valaki vízi sporteszközt bérel, fontos hogy különösen körültekintő legyen.

Vizezzék be magukat, mielőtt beugranak a vízbe, hogy nehogy a szívük leálljon. Teljesen alap, meg vegyék fel a mentőmellényüket, ne legyen semmilyen fulladásos baleset. Meg megtanítjuk arra, hogy mit kell csinálni a SUP-on, a vízibiciklin, hogyan a legbiztonságosabb a vízben csúszdázni, a vízibicikliről meg ilyenek.

A velencei tó éber őrei szinte mindig úton vannak. József már 25 éve ügyel a fürdőzők biztonságára.

Pallag József, vízi rendészeti körzeti megbízott, fejérmegyei rendőr főkapitányság: "A szél miatt szokott előfordulni probléma, amikor mondjuk a déli part felől fúj a szél, akkor jellemzően a déli part van strandokkal. A kisebb szél is könnyen viszi a vízi eszközöket, tehát ezeket a strandeszközöket, labdákat, matracokat, satöbbi. Illetve óriási népszerűségnek örvend mostanság a SUP, amit egy olyan 25-30 kilométer/órával fújó szél ellen már elég nehéz evezni, még akár ülve is. Ezeket az embereket szokta elsodorni a szél, nem tudnak visszajönni."

Vannak unalomig ismételt alapvetések, amire sokan csak legyintenek pedig a legtöbb esetben mind a mai napig ezek okozzák a legtöbb munkát a vízimentőknek.

Pallag József, vízi rendészeti körzeti megbízott, fejérmegyei rendőr főkapitányság: "Ittas állapotban felhevült testtel matracon ne aludjunk el, ne ugráljunk a vízbe, ismeretlen vízbe főként. Ezeket persze mindenki azt mondja rá, hogy jó, velem ez nem történik meg, én odafigyelek. Pont elég, ha egyszer megtörténik a dolog. Mindenki csak így átsiklik ezek fölött a dolgok fölött, pedig ezekből van a probléma mindig."

Legtöbben sajnos nem veszik figyelembe a viharjelzést, pedig szélben, nagy hullámok mellett könnyen megtörténhet a baj.