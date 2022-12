Radar: Dühös vígjáték - Szeget szeggel

Megosztás itt:

Az itthon ritkán játszott darabnak parádésra sikerült szereposztása: Stohl András, Seress Zoltán, Balázsovits Edit és Márkus Luca mellett kiváló színészek játsszák el a dühös vígjátékot.

Shakespeare színpadi művei közül számos, ma is érvényes kérdéseket vett fel, és ma is létező problémákat tárgyal. Ilyen a Víg Színház december 9.-én újonnan színre vitt Szeget szeggel című darabja is.

A szeget szeggel tulajdonképpen egy dühös vígjáték. A rendező, Rudolf Péter, éppen e kettősséget emeli ki a darabban.

A néző a felhőtlen szórakozás mellett komoly élet kérdésekkel is szembesül. Fő témája az igazság és az igazságosság kérdése, avagy az igazság keresése.